Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KADEM Bursa Temsilciliği iş birliği ile hayata geçirilen Veli Akademileri açılış programı, KADEM Bursa Temsilciliği’nde gerçekleştirildiBURSA (İGFA) - Veli Akademileri'nin açılış programına Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Keskil, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri ile okul müdürleri katıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve KADEM iş birliğiyle hayata geçirilen bu projenin, velilerimize bilgi ve farkındalık kazandıracağına inandığını söyledi. Projenin, bilgiyi artırmanın yanında sevginin de çoğalmasına vesile olmasını dileyen Otcu, projede emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasına, KADEM Bursa ekibine ve projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da, okullarda güçlü bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için velilerimizle etkin bir iletişim içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Velilerle bir arada gerçekleştirilecek etkinlikler ve çalışmalar, hem eğitim hem de sosyal açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade eden Müdür Dr. Alireisoğlu, "Güçlü bir aile yapısı ve sağlıklı iletişim, sınıfın öğrenme lojistiğini destekleyen temel unsurlardır. Bu düşüncelerle, başta güçlü destekleri için Sayın Valimize, programa katkı sunan tüm yönetici ve öğretmenlerimize ve bizlere ev sahipliği yapan KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Hanım’a teşekkür ediyor, bundan sonra tutkuyla ortaya koyacakları beceri ve katkılar için tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Keskil de, Kadın ve Demokrasi Vakfı olarak, kadını ve aileyi güçlendiren çalışmalarla topluma destek olduklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sürdürdükleri Veli Akademileri Projesi kapsamında, ailelere yönelik eğitimlerimizle daha geniş kitlelere ulaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Keskil, "Kadınların ve ailelerin sosyal, psikolojik ve ekonomik farkındalıklarını artırarak toplumsal meselelerde çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi

Seminerlerin Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 6 pilot okul ve çevresindeki 55 okulun velilerine yönelik olarak planlandığı öğrenildi.