Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu bir hava ile birlikte termometreler en yüksek 31 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 14 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 31 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ