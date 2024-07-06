Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu bir hava ile birlikte termometreler en yüksek 31 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 14 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde  parçalı bulutlu havayla  birlikte sıcaklık 31 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ekran Görüntüsü 2024 07 05 172237

Kaynak: ÖZNUR DEDE