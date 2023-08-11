Bursa’nın İznik ilçesindeki sanayide çalışan dükkan sahibinin spreyle kestiği varil bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına dönerken, hastaneye kaldırılan işçi ağır yaralandı.

Olay İznik ilçesine bağlı Yeni Saniye’de bulunan kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Salih Ersöz kendi iş yerinde çalışırken, yanıcı madde dolu varili spreyle kesmeye çalıştı. Varilin ısınmasıyla sıkışan hava bir anda açığa çıkarak patlamaya sebep oldu. Ortalık savaş alanına dönerken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler ağır yaralanan Ersöz’ü İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Ersöz’ün tedavisi hastanede devam ederken, bir hafta önce babasını kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.

Polisin patlamayla ilgili başlattığı tahkikat ise devam ediyor.