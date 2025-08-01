Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.

Bilimsel yöntemler eşliğinde yürütülen bu çalışmalarla, yok olan ormanlık alanlarda yeni bir ekosistem oluşturulması amaçlanıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, yangınların söndürülmesi sürecinde destek veren kamu kurumlarına, gönüllülere, vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenecek fidan dikim etkinliklerine tüm halk davet edildi.

Yanan sahaların yeniden ormana dönüşmesi için başlatılan bu çalışmalar, bölgenin yeşil dokusunu yeniden kazanmasını sağlayacak. Amaç, sadece ağaç dikmek değil; geleceğe nefes olacak bir miras bırakmak.