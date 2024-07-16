Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yeni Sanayi'de bir kereste fabrikası henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. 17.00 civarında başlayan yangının dumanlarının şehrin birçok noktasında görülmesiyle vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Rüzgârın etkisiyle alevlerin kontrol altına alınmakta zorlanıldığı öğrenildi. Çevre şehirlerden de takviye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.