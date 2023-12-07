Bursa'da bugün sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, büyük bir itfaiye seferberliğiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çalışanların 112 Acil Servisi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Çalışanlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, bazıları yoğun duman nedeniyle etkilendi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıklarında çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleriyle işbirliği içinde alevlere müdahale etti. Aynı zamanda sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere acil müdahalede bulunarak gerekli tedavileri gerçekleştirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayın çıkış nedeni ise henüz belirlenemeyerek soruşturma başlatıldı.