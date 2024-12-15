Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, 2025’in heyecanını kentin merkezinde hissettirmeye başladı. 13-31 Aralık tarihleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, ilk günden Bursalılardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Alanda kurulan dev ekrandan Bursaspor-Karşıyaka maçını izleyen vatandaşlar, yeşil beyazlı takımın mücadelesine büyük bir coşku ile destek verdi. Meydanda kurulan sahnede gün boyu DJ performansıyla müziğe doyan Bursalılar, hazırlanan stantlardan yeni yıl için alışveriş yapma imkanı da buldu. Çocuklarıyla birlikte alana gelerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aileler, eğlence ve nostalji dolu bir gün geçirdi. Bilim ve sihirbaz gösterisini büyük merakla takip eden minikler, masal dinlemesiyle de keyifli dakikalar geçirdi. Eğlence dolu gün, Burak Şenöz konseriyle devam etti.



Meydanı ziyaret eden vatandaşlar, atlı karınca, tren, yeni yıl süslemeleri, çocuklar için etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, yeme-içme ve alışveriş alanlarının yanı sıra atölye ve konser alanlarında da keyifli zaman geçirdi. Açık hava buz pisti ve yapay kar yağışı eşliğinde eğlenen Bursalılar, yeni yılın büyüleyici atmosferini doyasıya yaşadı. Yeni Yıl Meydanı, 31 Aralık akşamına kadar sürecek olan etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.