Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı dirençli, çevreye duyarlı, çevre ve doğa dostu projeler geliştirmek hedefiyle hazırladığı 'Yeşil Şehir Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırladığı ve kentin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki toplantıda kamuoyuna anlatıldı.

'Yeşil Şehirler' kavramının kentlerin gelecekte daha yaşanabilir, daha güçlü, daha dirençli olması ve karbon salınımının azalması için önemli bir hedef olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, EBRD ile birçok projede ortaklık yaptıklarını, bundan sonra da farklı projede birlikte olacaklarını belirtti. Bursa'nın çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirecek çok önemli bir yol haritası olan 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu plan, yalnızca teknik bir belge değildir. Bu plan, 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefimizin somut bir ifadesidir. Bir zamanlar Bursa, ovası, dağı ve deniziyle insanların yaşamaktan keyif aldığı, emeklilerin yaşamayı hayal ettiği bir kent idi. Maalesef bazı değerlerimizi kaybettik. Göç, nüfus artışı, sanayileşme, kent yöneticilerinin göz yummasıyla oluşan değer kayıpları hep etkili oldu. Bursa, her yönüyle inanılmaz değerli bir kenttir. Bursa'da yaşayanlar olarak kentin değerlerini korumalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yıllarca çevre için mücadele edenlerin ne kadar haklı olduğunu şu anda daha iyi anlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Hazırlanan planın, yeniden 'Yeşil Bursa'yı kazanma adına somut adımların bir ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, planın doğayla uyumlu kalkınmayı esas alan, geleceği bugünden düşünen bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti. Kentlerin artık sadece büyümekle yetinemeyeceğini, doğaya saygılı, dirençli ve sürdürülebilir olmanın zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı, doğayla uyumlu, iklim krizine karşı dirençli ve daha yaşanabilir bir Bursa için kararlılıkla çalışıyoruz. Bursalıların önerilerine her zaman açığız ve birlikte yol yürüme konusunda kararlıyız. Bu anlayışla EBRD'nin Yeşil Şehirler Programı'na katıldık. Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı'nın hazırlık süreci 2023 yılı Aralık ayında başlatıldı. Yaklaşık iki yıl süren bu süreçte; ortak aklı ve katılımcılığı esas aldık' dedi.

Çalışmalar kapsamında su ve hava kalitesinden enerji ve atık altyapısına, ulaşımdan binalara, yeşil alanlardan sosyal alanlara kadar Bursa'nın çevresel durumunun bilimsel verilerle ele alındığının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, risklerin belirlendiğini, ihtiyaçların netleştirildiğini, önceliklerin ortaya koyulduğunu dile getirdi. 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aralık ayı meclisinde onaylandığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu plan, Bursamızın çevresel sürdürülebilirlik yolculuğunda ortak akılla hazırlanmış stratejik bir rehberdir. Bu rehberle birlikte çevre kalitesini artırmayı, iklim değişikliğine karşı kentin direncini güçlendirmeyi, daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Bursa'yı hep birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu planın başarısı, yalnızca belediyemizin çabalarıyla mümkün değildir. Kamu kurumlarının, akademi dünyasının, özel sektörün ve sivil toplumun katkısı olmadan yeşil dönüşüm başarıya ulaşamaz. Bu nedenle planın uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz' diye konuştu.

Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Birlikte hareket ederek, doğayla uyumlu kalkınmayı esas alan bu yol haritasını kararlılıkla hayata geçirecek ve Bursamızı geleceğe güvenle taşıyacağız. İlçe belediyelerine de büyük sorumluluk düştüğünün altını çizmek isterim. Bursa, 17 ilçesiyle ortak hareket etme sorumluluğundadır. Gelin, Bursamızın yeşil renginin tüm tonlarını kentimizin her köşesine birlikte taşıyalım. Bursamızın çevre duyarlılığını dünya sahnesine hep birlikte çıkaralım' dedi.

EBRD Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel, EBRD Yeşil Şehirler Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye'de faaliyete başladıkları 2009 yılından bu yana 450'den fazla projeye 20 milyar Euro'dan fazla finansman sağladıklarını hatırlatan Gürsel, 20 milyar Euro'nun bir milyar Euro'sunun Türkiye'deki belediyelere direkt sağlanan kredilerden oluştuğunu dile getirdi. Bursa, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Mersin olmak üzere 6 şehrin 'EBRD Yeşil Şehirler Programı'nda olduğunu belirten Gürsel, 'Bursa'nın Yeşil Şehirler Programı'na dâhil olmasına vesile olan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı projesiyle su temini ve kuraklıkla mücadele açısından hayati önemde bir projeye imza atılıyor. Bu projeyle şehrin artan nüfusu için güvenli içme suyu sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir ve enerji verimli su yönetimine katkı sağlanıyor. Bu plan, Bursa'nın daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve gelecek nesiller için ilham kaynağı bir şehir haline gelmesine vesile olsun. Bursa için yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma konusundaki güçlü kararlılığı ve liderliği için Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı' ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 5 yıl boyunca ulaşım başta olmak üzere toplam 8 sektörde 2,13 milyar Euro yatırımın planlandığını açıklayan Kahraman, 2035 için sektörel hedeflerden de bahsederek plan doğrultusunda kentsel alanda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı, ulaşım konusunda ise düşük emisyonlu ve sürdürülebilir ulaşım türlerine geçişi hızlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan yer altı suyu, yüzeysel sular ve deniz kirliliğini en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kahraman, evsel ve endüstriyel katı atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve bertaraf edilmesini sağlamanın da temel stratejik amaçlardan biri olduğunu dile getirdi.

Rapora erişebilmek için linke tıklayabilirsiniz... https://www.bursa.bel.tr/hizmetler/raporlar-123