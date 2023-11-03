Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen bu olay, yolda karşılaşan iki grubun göz teması üzerine başlayan bir sözlü çatışma sonucunda meydana geldi.

Tartışma hızla tırmanarak, yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Bu arbede, çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle sona erdi. Ancak, caddenin bu şiddetli olaylar sırasında bir boks ringine dönüştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.