Bursa'da 2024 Mayıs ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında artarak 4 bin 280 adet oldu. İlk el satışlar bin 448 adet olarak gerçekleşirken, ikinci el satışlar 2 bin 832 adet olarak kaydedildi. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 60,1 azalarak 475 adet olurken, diğer satışlar ise yüzde 25,7 oranında artarak 3 bin 805 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda 118 konut ilk el, 357 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Bursa genelinde 2024 Mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında artarak 4 bin 280 adet olarak kaydedildi. İpotekli satışlar ise yüzde 60,1 oranında azalış göstererek 475 adet oldu. Diğer taraftan, Türkiye genelinde konut satışları aynı dönemde yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 olarak gerçekleşti.