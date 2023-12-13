Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bursa'daki bir mülkün özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Canbalı Mahallesi'nde bulunan ve 8 bin 556 metrekarelik bir alanı kapsayan taşınmaz için gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde, en yüksek teklif 58 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Bu teklifi sunan işletme, Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.