Terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, Bursa ve İzmir'deki cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırılarla ilgili suçlamalarla yargılandı. Dosyaların birleştirilmesinin ardından Gündoğdu, mahkemede savunma yaptı ve tahliyesini talep etti. Ancak, talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Gündoğdu, "1 yıldır yalan beyanlarla yargılanıyorum. Eylem Bursa merkezde oluyor. Hiç Bursa'ya gitmemiş olmama rağmen, bağımın olmamasına rağmen iddianamede planlayıcı olarak itham ediliyorum" dedi.

Gündoğdu'nun Bursa'daki infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırının faillerinden olduğu tespit edilmişti. Ayrıca, İzmir'in çeşitli ilçelerinde terör örgütünün hücre evlerinde kaldığı da belirlenmişti.

İddianamede, Gündoğdu'ya "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlamaları yöneltildi. Aynı dava kapsamında 7 sanık da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandı.

Gündoğdu'nun tahliye talebi mahkemece reddedilirken, diğer tutuklu sanıkların ise bir önceki duruşmada tahliye edildiği belirtildi. Mahkeme, Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.