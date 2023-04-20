Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün İlçesi geçişi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Bursa'dan gelip Muş ili istikametine gitmekte olan O.A. sevk ve idaresindeki 16 YC 506 plakalı özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi. Arıcın sünücüsü O.A., yardımcı sürücü İ.K. ve bir cenazeye katılmak için Muş'a giden yolculardan B.Y., H.Y., M.S.Y.,H.Y., A.Y., A.Y., B.Y. ve G.Y., yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.