Bursa ve çevresinde faaliyet gösteren çiftçiler, Filistin'deki savaşın etkilerini hafifletmek amacıyla sebze ve meyve gibi temel gıdaların sağlanmasına yardımcı olma konusundaki isteklerini dile getirdi.

Bursa Ziraat Odaları, tüm zamanlarda mazlumların yanında olduklarını ve görevlerinin, çalışkan Türk çiftçileri olarak, Filistin'e yardım elini uzatmak olduğunu belirtti.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Filistin'de yaşanan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralıların acil şifa bulmasını temenni etti. Aktaş, bu savaşın bir an önce son bulmasını ve masum insanların, özellikle çocukların ve kadınların zarar görmemesini arzuladıklarını vurguladı. Uzun süredir su, elektrik ve gıda gibi temel ihtiyaçlardan yoksun yaşamak zorunda kalan Filistin halkına yardım eli uzatmak için Türk çiftçileri ve Bursa Ziraat Odaları olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Sadi Aktaş, "İhtiyaç duyulan her an biz buradayız. Mazlumların yanında olma geleneğimizi sürdürüyoruz. En büyük dileğimiz, masum insanların zarar görmemesi ve bu zor dönemin bir an önce sona ermesidir. Sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri konusunda ne gerekiyorsa, Türk çiftçisi ve Bursa Ziraat Odaları olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.