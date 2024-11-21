Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşçı, “Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir hatta kızanlar bile olabilir” diyerek başladığı mesajında, “Geçtiğimiz günlerde yazmıştım tekrar yazıyorum: yağmur duası şart...” ifadelerini kullandı.

"SU TASARRUFU YETMEZ"

Su tasarrufunun önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Taşçı, “Ama yağmur yapmazsa su tasarrufu ile en fazla 2 ay daha susuz kalmayız... Ya sonrası? Meşhur sonbahar yağmurları nerede? Bu sene sonbahar yağmurlarından mahrumuz... Vakit geçirmeyelim diyorum... Yağmur duası için ellerimiz semada, dillerimiz duada, gönüllerimiz Rabbimizin engin rahmet ve merhametinde olsun... Vakit kaybetmeyelim... Kalplerimizi birleştirelim ve dua edelim...” diyerek yağmur duası çağrısını yineledi.