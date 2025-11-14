Şehit Serdar Uslu'nun cenazesi sis sebebiyle yaklaşık 2,5 saat rötarlı olarak Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan duanın ardından cenaze Aydınlar Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Prof Dr Kemal Memişoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, üst düzey komutanlar, emniyet mensupları ve aile fertleri ile binlerce Bursalı katıldı. Baba Ahmet Uslu ve anne Fatma Uslu ile eşi Göknur Uslu taziyeleri kabul etti. Şehit binbaşının eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, askerler genç kadını teselli ettiler.

Namazın ardından şehit binbaşının cenazesi top arabasına konularak Yenişehir Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.