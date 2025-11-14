Balıkesir'de bir şehit cenazesini bırakan askeri uçak saat 14.15 sıralarında Yenişehir havalimanına geldi. Öğle saatlerinde yoğun sis sebebiyle şehitleri getiren uçak pisti pas geçmişti.
Şehitleri ailelerinin yanısıra Sağlık Bakanı Prof Dr Kemal Memişoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol mensupları ve askerler karşıladı.
Binbaşı Serdar Uslu Yenişehir'de, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da Harmancık'ta toprağa verilecek.
Kaynak: İHA