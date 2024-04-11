Bursa'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününü aileleriyle bayramlaşarak geçiren vatandaşlar, ikinci gününde tarihi mekanlara akın etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen Bursalılar ve şehir dışından gelenler başta Ulu Cami, Emir Sultan Cami, Yeşil Cami ve Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti. Kimi toplu taşıma ile kimi ise kendi aracıyla geziye çıkınca trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ulu Cami ve Hanlar Bölgesinde yoğunluk sebebiyle, adım atacak yer kalmadı.

Eşini, dostunu ve akrabasını alarak gezmeye çıktıklarını belirten vatandaşlar, çok kalabalık olmasından yakındı.

Kaynak: İHA