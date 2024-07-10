Temmuz ayı geldiğinde, su tüketimindeki artış Bursa'nın barajlarında içme suyu seviyelerini düşürüyor. Bu durum üzerine BUSKİ Genel Müdürlüğü, tasarruf çağrılarını sosyal medya üzerinden sıkça yaparak suyun önemine dikkat çekiyor.

Son olarak, BUSKİ'nin X hesabından yapılan paylaşımda su tasarrufunun önemi vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Bir damla tasarruf ile binlerce gelecek:Azalt Stratejisi ile Su Verimliliği Seferberliği’nin bir parçası ol!

• Araba,halı ve balkonları tasarruflu yöntemlerle temizleyerek,mümkünse sadece silerek su kullanımını azaltabiliriz.