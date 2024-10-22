Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde kültür ve sanatı yaşatma hedefi doğrultusunda etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Caz Pazarı” konser serisinin ilki, ünlü sanatçı Melis Sökmen ve grubunun sahne aldığı bir performansla başladı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Sökmen, Afro Amerikan caz ezgilerinden Avrupa müziğine, Latin ritimlerinden Türkçe hafif pop parçalarına kadar geniş bir repertuar sundu. Yaklaşık iki saat süren performansın sonunda sanatçı, izleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.



Konserin sonunda Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından sanatçı Melis Sökmen’e çiçek takdim edildi. Farklı müzik türlerini Bursalılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Saldız, “’Caz Pazarı’ ismini verdiğimiz konser organizasyonumuz ile her ay farklı caz sanatçılarını Bursalılar ile buluşturacağız. Kentimizde sanatla iç içe bir yaşam hedefliyoruz. Bu anlamda organize ettiğimiz kültür sanat etkinlikleri önemli bir değer taşıyor. Melis Sökmen ve müzisyen arkadaşlarımıza keyifli bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.