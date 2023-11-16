Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda, Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Projesi’yle alakalı bir soruya cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin şeffaf bir şekilde ve herkese açık olarak yürütüldüğünü söyledi. Başkan Alinur Aktaş hiçbir yerde karşılaşmadıkları bir şekilde Gaziakdemir’de projenin büyük bir kabul gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kentsel dönüşüm işi çok sıkıntılı ve gıcırtılı bir iştir. Bizim bir derdimiz var. Bursa’nın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kırmadan, dökmeden, büyük bir mutabakatla geldiğimiz bir nokta var. Gerçekten iyi bir hız aldık. Şüpheniz olmasın, çok daha güzel işler yapacağız. Arabasını veya beyaz eşyasını değiştirirken fark vermeyi göze alan vatandaş, ev değiştirmeye gelince ‘fark vermem’ algısı taşıyor. Bu algı Türkiye’nin her yerinde var. ‘40 yıllık eski evimi al, aynı metrekarede bana yeni ev ver’. Böyle bir kentsel dönüşüm dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla bundan kaynaklanan beklentiler var

Başkan Aktaş usule uygun olmayan bir işlerinin olmadığını dile getirdi. Ayrıca BURKENT’in bu noktada önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiple birlikte daha vizyonel bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş,

Gaziakdemir’de kentsel dönüşüm ofisimiz var. Arzu eden herkese oraya gidip, konuşup, istişare edebilir. Vatandaş kendisini de toplanıp kentsel dönüşüm yapabilir. Ama bölgedeki insanların ortak bir irade ortaya koyması lazım. Bizler de prosedür neyse Beşyol’da, Gaziakdemir’de, 1050 Konutlar’da, Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta aynısını uyguluyoruz. Velhasıl Bursa sudan ibaret olduğu gibi velhasıl kentsel dönüşüm de zor iştir.

ifadelerini kullandı.