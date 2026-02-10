

Kaza saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gençler sokak ile Mikail sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gençler sokakta seyreden Cafer E.(60) yönetimindeki 16 PM 669 plakalı otomobil, Mikail sokaktan çıkan sürücü Ayşe T.(30) yönetimindeki 34 AB 6050 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 AB 6050 plakalı otomobil enerji nakil hattı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu 34 AB 6050 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi 50 metre ilerideki özel bir hastanenin acilinde görevli doktor yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ