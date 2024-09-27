Türkiye'nin mobilya üssü olarak bilinen İnegöl'den konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor.

İnegöl'de borçlarını ödemekte zorlanan Ege Sandalye Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Alsemo Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Mehmet Demirtaş adlı bir vatandaş konkordato için mahkemeye başvurmuş ve geçici konkordato mühleti almıştı.

Bu kapsamda şahıs ve firmaların konkordato talebini değerlendiren Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ege Sandalye, Alsemo Mobilya ve Mehmet D.'nin konkordato talebini reddetti.

Borca batık olduğu belirtilen şahıs ve firmaların iflasına hükmedildi.

Tasfiye usulünün Adi Tasfiye olarak belirlenmesine karar verildi.

Mahkemece konulan tüm tedbirler kaldırılırken konkordato komiserlerinin görevleri sonlandırıldı.