14 Mayıs 2023 genel seçimlerine ülke genelinde sandığa gitme oranı %87.30 olurken, Bursa genelinde bu rakam %91.11 olarak gerçekleşti. Seçimlere ilginin büyük olduğu Bursa’da en büyük katılım ise Orhaneli ilçesinde yaşandı. İşte ilçe ilçe sandığa girme oranları..

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre seçimlere en çok katılım sağlayan Bursa ilçesi %93.79 ile Orhaneli ilçesinde oldu. Orhaneli ilçesini %92.29’luk katılımla Nilüfer izlerken diğer ilçelerde ise şu şekilde gerçekleşti.

Mustafakemalpaşa %92.07, Yenişehir %92.07, İznik %91.62, Büyükorhan %91.43, İnegöl %91.37, Mudanya %91.37, Keles %91.32, Orhangazi %91.10, Kestel %90.95, Harmancık %90.70, Karacabey %90.60, Orhangazi %90.58, Gemlik %90.10, Yıldırım %89.97 ve Gürsu %89.30 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlarla birlikte Bursa sandığa gitme sorumluluğu açısından Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

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