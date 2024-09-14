Ahmet İlhan Özek’in yıldızlaştığı maçta deplasmanda Düzcespor’u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başlatan Bursasspor’un 2. haftada ki rakibi Tokat Belediye Plevnespor olacak.

Hafta içinde çalışmalarını tamamlayan ve maç saatini bekleyen Pablo Batalla’nın öğrencileri, ilk iç saha maçında stadı doldurması beklenen 35 bin taraftarı önünde 3 puanı almaya çalışacak.

Yıldız isimleri ile grubun en değerli takımı olan Yeşil Beyazlılarda hedef bol gollü galibiyet.

TOKAT BLD. PLEVNE NASIL BİR EKİP?

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Kütahyaspor’a 1-0 mağlup olan konuk ekip, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Kadrosunda 29 oyuncusu bulunan ve transfer marketteki değeri sadece 75 bin avro olan ekibin, en değerli futbolcuları 50 bin avroluk değeri ile sağ bek Umut Can Kanber ve 25 bin avro değeri olan merkez orta saha oyuncusu Eren Özdemir.

BURSASSPOR’UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Buna karşılık Bursaspor, 35 kişilik dev kadrosu ile grubun en değerli takımı durumunda. Toplam değeri 2 milyon 600 bin dolar olan Yeşil Beyazlılar, 2. Liglerde mücadele eden takımlardan bile daha değerli durumda yer alıyor.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Bursaspor- Tokat Plevnespor arasında ki mücadele 15 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 19.00’a başlayacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Bursaspor- Tokat Plevnespor arasında ki 2. hafta müsabakası Line TV’den canlı olarak yayınlanacak.