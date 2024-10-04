Ligin ilk haftasında Düzcespor’u 2-0 yendikten sonra, 2. hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tokat Plevne’yi 3-0, yine 3. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 3-0’la geçen Yeşil Beyazlılar,  4. Hafta maçında ise 1984 Muşspor’la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Bornova 1877 SK,  Karşıyaka ve Silifke Belediyespor’la birlikte ligde 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Anadolu Üniversitesi ile oynanacak olan maçın hazırlıklarını tamamladı.

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HEDEF YİNE 3 PUAN

4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi.  Grupta Karşıyaka ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri olan Bursaspor, gol yememe orucunu bu maçta da sürdürmeye çalışacak.

Pablo Batalla’nın öğrencileri Anadolu Üniversitesi karşısında bol gollü bir galibiyet alarak şehre dönmeyi hedefliyor.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NASIL BİR EKİP?

Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi bu yıl lige iyi başlangıç yapamadı.  İlk hafta kendi sahasında Kuşadasıspor’u 2-1 yenen ev sahibi ekip daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada ise yenildi.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran ekip, kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Anadolu Üniversitesi kendi sahasında oynadığı 2 maçtan birinde galip gelirken, diğerinde ise mağlup oldu. Kadrosunda 24 futbolcusu bulunan ekipte oyuncuların yaş ortalaması 26.1 olarak hesaplandı.

461993135 1096674791819599 5224405429106659887 NANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grupta 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Anadolu Üniversitesi-Bursaspor  maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Osmangazi Futbol sahasında oynanacak.  Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ