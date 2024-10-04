Ligin ilk haftasında Düzcespor’u 2-0 yendikten sonra, 2. hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tokat Plevne’yi 3-0, yine 3. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 3-0’la geçen Yeşil Beyazlılar, 4. Hafta maçında ise 1984 Muşspor’la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Bornova 1877 SK, Karşıyaka ve Silifke Belediyespor’la birlikte ligde 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Anadolu Üniversitesi ile oynanacak olan maçın hazırlıklarını tamamladı.

HEDEF YİNE 3 PUAN

4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi. Grupta Karşıyaka ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri olan Bursaspor, gol yememe orucunu bu maçta da sürdürmeye çalışacak.

Pablo Batalla’nın öğrencileri Anadolu Üniversitesi karşısında bol gollü bir galibiyet alarak şehre dönmeyi hedefliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NASIL BİR EKİP?

Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi bu yıl lige iyi başlangıç yapamadı. İlk hafta kendi sahasında Kuşadasıspor’u 2-1 yenen ev sahibi ekip daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada ise yenildi.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran ekip, kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Anadolu Üniversitesi kendi sahasında oynadığı 2 maçtan birinde galip gelirken, diğerinde ise mağlup oldu. Kadrosunda 24 futbolcusu bulunan ekipte oyuncuların yaş ortalaması 26.1 olarak hesaplandı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grupta 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Anadolu Üniversitesi-Bursaspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Osmangazi Futbol sahasında oynanacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.