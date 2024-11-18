TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, 2024-2025 sezonunda geride kalan 6 müsabakada toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım oldu. TFF 3. Lig’de sahasında oynadığı 6 maçta 16 gol atan yeşil-beyazlılar, sadece 1 gol yedi. Bursaspor hem yenilmezliği hem de 3. ligdeki seyirci rekoru ile dikkat çekiyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2024-2025 sezonunda 6 maçta yeşil-beyazlı takımı stadyumda destekleyen toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bırakan Bursaspor, yenilmezliğiyle de Süper Lig hedefine adım adım koşuyor.

Sıralamanın birincisi 309 bin 466 seyirci ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe de Bursaspor’un ardından 200 bin 933 kişi ile üçüncü, Beşiktaş 172 bin 897 kişi ile dördüncü, Trabzon 124 bin 450 kişi ile beşinci, Samsunspor 123 bin 437 kişi ile altıncı, Konyaspor 89 bin 490 kişi ile yedinci, Göztepe 85 bin 743 ile sekizinci ve Kocaelispor 76 bin 152 kişi ile dokuzunda sırada yer alıyor.

Ortalama 41 bin 144 seyirci ortalaması ile ligde birinci sırada olan Bursaspor, ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı.

TFF 3. Lig’de sahasında oynadığı 6 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, sadece 1 gol yedi.