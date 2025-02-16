Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor sahasında Anadolu Üniversitesi’ni ağırladı.
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mustafa Güçer, Burak Yanardağ
Bursaspor: 1 Anıl Atağ, 5 Taha Can Velioğlu, 27 Mehmet Yiğit, 8 Furkan Ozyapı, 9 Ahmet İlhan Özek, 17 Bora Yılmaz, 35 Musa Çağıran, 60 Berkan Mahmut Keskin, 74 Vefa Temel, 7 Hamza Gür, 19 Mücahit Can Akçay
Anadolu Üniversitesi: 1 Cihan Şentürk, 5 Rıdvan Coşkun, 22 Fatih Selimhan Solmaz, 55 Abdullah Şahin, 8 Niyazi Çolak, 20 Berkay Güntay, 23 Deniz Karadeniz, 27 Orhan Yıldırım, 37 Ahmet Keleş, 94 Tayyip Mevlüt Kaya, 97 İsmail Kulet
Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz( Anadolu Üniversitesi)
Goller: Vefa Temel (Bursaspor), Ahmet İlhan Özek (Bursaspor) , Hamza Gür ( Bursaspor)
Maçtan dakikalar
35. dakikada Anadolu Üniversitesi oyuncusu Orhan Yıldırım oyundan çıkarken, yerine Özkan Geldi dahil oldu.
44. dakikada Bursaspor, Vefa Temel’in golüyle 1-0 öne geçti.
45. dakikada Anadolu Üniversitesi’nden Fatih Selimhan Solmaz sarı kart gördü.
46. dakikada Anadolu Üniversitesi’nde Noyan Öz, Berkay Güntay’ın yerine oyuna dahil oldu.
62. dakikada Bursaspor, Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.
63. dakikada Anadolu Üniversitesi’nde Ahmet Dereli, İsmail Kulet’in yerine oyuna dahil oldu.
63. dakikada Anadolu Üniversitesi’nde Efecan Barlık, Niyazi Çolak’ın yerine oyuna girdi.
65. dakikada Bursaspor’da Mücahit Can Akçay oyundan çıkarken, yerine Tahir Babaoğlu girdi.
65. dakikada Bursaspor’da Ahmet İlhan Özek yerini Abdullah Tazgel’e bıraktı.
66. dakikada Bursaspor’da Vefa Temel oyundan çıkarken, yerine Yiğit Ali Bayrak girdi.
77. dakikada Bursaspor’da Emre Gündoğdu oyuna girerken, Tayyip Mevlüt Kaya oyundan çıktı.
79. dakikada (2-1) Gol - Noyan Öz attı.
82. dakikada Bursaspor’da Furkan Özyapı oyundan çıkarken, yerine Zeki Dursun girdi.
90. dakikada Hamza Gür topu ağlarla buluşturdu.
90. dakikada Bursaspor da oyuna Ahmet Çobanoğlu girerken oyundan Bora Yılmaz çıktı.
90. dakikada maçın sonuna +6 dakika ilave edildi.
90+3. dakikada Bursaspor farkı Hamza Gür'ün golüyle 3'e çıkardı.