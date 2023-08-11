Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo pas ve sınırlandırılmış alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.