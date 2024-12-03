Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, 3. Lig lideri Bursaspor, Artı Değer Van Spor FK ile karşılaşacak. 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak olan bu maç, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Ancak, Bursa İl Güvenlik Kurulu, güvenlik önlemleri çerçevesinde, Van Sporlu taraftarların maçı stadyumda izlememesi gerektiğine karar verdi. Bu karar, bugün Van Spor FK yönetimine iletildi. Böylece, deplasman yasağı nedeniyle Van Sporlu taraftarlar, takımlarına tribünden destek veremeyecekler.

Alınan kararı duyuran Van Spor FK şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyuna; Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında deplasmanda oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasına taraftarlarımızın alınmayacağı tarafımıza bildirilmiştir. Siz; değerli Vanspor taraftarları; yanımızda olmasanız bile desteğinizi her zaman yüreğimizde hissedeceğimizden eminiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."