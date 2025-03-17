Bugün yapılan resmi açıklama ile, teknik direktörlük görevini yürüten Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yeşil beyazlı kulüp, Batalla'nın Bursaspor'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, onun gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Bursaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Batalla, Bursaspor’a 2022 yılında teknik direktör olarak katılmıştı. Arjantinli teknik adam, kulüp için birçok zorlu sürecin üstesinden gelmeye çalıştı ve özellikle genç oyunculara verdiği fırsatlar ve takımın oyun anlayışını geliştirmeye yönelik çabaları ile dikkat çekti. Ancak, kulübün bu sezondaki beklentilerinin gerisinde kalması ve alınan sonuçlar, yönetimle yapılan görüşmelerin ardından bu ayrılığa neden oldu.

Bursaspor taraftarları, Batalla'nın kulübe olan katkılarını unutmayacak ve bu ayrılık, camiada yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Kulüp yönetimi, önümüzdeki süreçte yeni bir teknik direktör arayışına başlayacak ve takımın hedefleri doğrultusunda en uygun ismi göreve getirmeyi planlıyor.

Pablo Martin Batalla'nın ayrılığı, futbol dünyasında da geniş bir yankı uyandırırken, Bursaspor'un gelecekteki teknik direktör arayışı ve takımın aldığı yeni kararlar merakla bekleniyor.