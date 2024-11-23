Ligde geride kalan 11 hafta sonunda 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak en yakın takipçisine 4 puan fark atarak 29 puanla namağlup liderlik koltuğunda yer alan Bursaspor’da hedef, Karşıyaka maçına kadar tüm engelleri kayıpsız geçmek.

Şampiyonluk mücadelesinde zirvede tek başına kalmayı umut eden Bursaspor’da moraller yerinde. Bu yıl tüm istatistiki verilerde zirvede olan Yeşil Beyazlılar, 23 Elazığ FK deplasmanında galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

23 ELAZIĞ NASIL BİR EKİP?

İnişli çıkışlı performansı ile dikkat çeken 23 Elazığ FK, son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle çıkışa geçti. Geride kalan 11 hafta sonunda ligde 3 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ekip, topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

11 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Gol yollarında etkisiz olmalarına karşın sağlam defans kurgusuyla dikkat çeken ekip, az gol atan buna karşılık az gol yiyen bir görüntü çiziyor.

Son oynadığı 2 karşılaşmada favori olan takımları yenmeyi başaran ev sahibi ekip, 10. Hafta maçında Silifke Belediyespor’u 3-2, 11. Hafta maçında ise deplasmanda Belediye Kütahyaspor’u ise 3-1 yenmeyi başardı.

Ligde attığı toplam 7 golün 6’sını son iki maça sığdıran ekip, lider Bursaspor maçına moralli çıkacak.

23 Elazığspor FK’nın en güçlü silahı ise 21 yaşında ki Güney Sağır olacak. Başarılı golcü takımının 11 maçta attığı 7 golün 6’sını ağlara göndererek dikkatleri üzerine çekti.

Grubun en genç takımlarından biri olan Doğu Anadolu ekibinde, kadroda yer alan 39 futbolcunun yaş ortalaması 22.3 olarak hesaplandı. Kulüpte forma giyen oyuncuların transfer markette ki toplam değeri ise sadece 25 bin avro.

23 ELAZIĞ FK-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

23 Elazığ FK-Bursaspor arasında ki 3. Lig 1. Grup 12. Hafta maçı 24 Kasım Pazar günü, 2 bin 500 seyirci kapasiteli Elazığ Doğukent Stadyumunda oynanacak. Maçın başlama saati ise 14.00.