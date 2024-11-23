Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Akintola’nın pasında topla buluşan Ali Sowe’un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu’nun sol tarafa çıkardığı topu alan Umut Meraş’ın, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

27. dakikada Umut Meraş’ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde seken top Ahmed Kutucu’nun önünde kaldı. Ahmed’in ceza yayı üzerinden gelişene yaptığı vuruşta Olawoyin’e de çarpan meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Umut Meraş, Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Prince Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Luccas Claro, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Caner Erkin, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, David Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Giannis Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Martin Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 27) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Melih Kabasakal (Eyüpspor) David Akintola (Çaykur Rizespor)