Bursaspor Kulübü, Olağanüstü Kongre tarihini resmen açıkladı. İlk toplantı 13 Ocak 2024 Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Ocak 2024 Cumartesi gerçekleşecek.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 1. toplantısının 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 20 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.”Kaynak: iha