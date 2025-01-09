Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Antalya kampında basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Çelik, Bilal Güney’in İnegöl Kafkasspor’a, Barış Dalkıran’ın ise Hopaspor’a kiralık olarak gönderileceğini duyurdu. Ayrıca, Recep İnanç’ın Anadolu Üniversitesi'ne kiralık gönderilmesi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Çelik yapılacak transferlerle ilgili "Kulüp başkanları yöneticilerle görüşme şansımız oldu. Herkes oyuncu arıyor. TFF 3. lig hiç vakit kaybetmeden bir an önce çıkmamız gereken bir yer. Daha çok tecrübeli oyuncularla bu ligi atlama planımız var. İyi bir ilk yarı geçirdik. Önümüzdeki sene takımın bir iskeleti olacak. O iskelet üzerine 4 tane daha dinamik ve yaş ortalamasını düşürecek şekilde takviyeler yapacağız. Bununla alakalı orta saha bölgesine 2 oyuncuyla anlaştık. İnşallah sezon sonu takıma katılacaklar. İkisi de 25 yaş altı. TFF 2. Lig'de takımın oyun planı daha da farklı olacak. " dedi.