Alkollü içkilere yapılan zamlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ÖTV oranlarının yüzde 7,56 artırılmasından sonra hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sosyal medyada yayımlanan zamlı fiyat listeleri büyük ilgi görüyor.

Yeni fiyatlara göre 50’lik rakı 859 TL’den başlıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden zamları duyurdu ve Beylerbeyi rakı grubundaki yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

50’lik rakı: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL

70’lik rakı: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL

100’lük rakı: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL