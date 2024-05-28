Bursaspor Kulübü X hesabından, ‘Yanındayım’ kampanyasına katılanların isimlerini her akşam saat 18.00’de resmi internet sitesinden açıklayacaklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Bursalılar, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'ın önderliğinde, Bakanımız Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve şehrimizin milletvekilleri ile belediye başkanlarımızın himayelerinde Bursaspor'umuz için başlattığımız 'Yanındayım' kampanyamız resmen başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, kampanyaya katılanların isimlerinin her akşam saat 18.00'de kulübün resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.