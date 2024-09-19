Bursateknopark, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi konusunda özel sektörle ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bursateknopark bünyesindeki Derin Teknoloji firması, F2F Bilişim ile bir protokol imzaladı. İki firma, sektörlerindeki bilgi birikimlerini ortak projelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Bursateknopark, yüksek katma değerli projelerin üretilmesine ve Türkiye’nin bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında ilerlemesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 32 firma bünyesinde öncü çalışmalara imza atan Bursateknopark, aynı zamanda sektör içindeki iş birliği ağını güçlendiriyor. Bu doğrultuda, Derin Teknoloji ile F2F Bilişim arasındaki iş birliği protokolü, Derin Teknoloji Kurucusu ve BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Seçkin Yılmaz ile F2F Bilişim’in kurucularından ve BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven tarafından imzalandı.

Bilişim Sektöründe Yenilikçi Projeler

Dr. Seçkin Yılmaz, F2F Bilişim ile başlattıkları stratejik ortaklıktan duydukları heyecanı dile getirerek, "Firmamız yapay zekâ, veri bilimi, görüntü işleme ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi projeler geliştiriyor. Bu iş birliği, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamıza yardımcı olacak ve e-ticaret alanında hem yurtiçinde hem de küresel düzeyde ses getirecek projeler geliştirmemizi sağlayacaktır" dedi. İlker Özgüven ise, "Bu iş birliği ile müşterilerimize inovatif ve bilimsel temellere dayalı çözümler sunacağız. Özellikle KOBİ’lere yönelik geliştirdiğimiz Webkeller yazılımı gibi projelerle teknoloji ve bilişim alanında çığır açacak yeni projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

İleri Teknoloji Projeleri

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Bursateknopark firmalarının büyük çoğunluğunun ileri teknolojiler alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, bu firmaların sektörlerinde birçok öncü projeye imza attığını ifade etti. Prof. Dr. Bedeloğlu, "Derin Teknoloji ve F2F’nin imzaladığı iş birliği protokolü, firmaların küresel teknoloji sahnesinde daha güçlü bir konuma gelmesi için önemli bir adım. İki firmanın iş birliğinin, teknoloji dünyasına yenilikler kazandırmasını umuyorum" dedi.