Son 22 yılda, 48 milyar 550 milyon lira yatırım yaparak 148 adet tesis inşa ettiklerini belirten yetkililer, hizmete alınan 25 baraj, 17 gölet ve 8 yer altı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik önemi daha da arttı. Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir" diye konuştu.



Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Balta, "Yapay zekâ destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bursa’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Bursa’da inşa ettiğimiz 52 sulama tesisi ile 436 Bin 300 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Bursa’daki toprak yapısı ve iklim şartları üretime çok uygundur. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Bursalılar için, son 22 yılda, 48 milyar 550 milyon lira yatırım yaparak 148 adet tesis inşa ettik. Bursa’da son 22 yılda hizmete aldığımız 25 baraj, 17 gölet ve 8 yer altı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 24 adet taşkın koruma tesisi ile Bursa şehir merkezi, 21 adet yerleşim yeri ve 4 bin 680 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz" dedi.

Bursa’da toplam 424 bin 110 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Balta, "Bursa’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde 5 adet proje tamamlanarak, 395 bin 910 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde ise kısmi olarak 28 bin 200 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 424 bin 110 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bursa’da son 22 yılda 12 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 660 milyon kwH enerji üretimi sağlandı. Suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.