Yılın en etkileyici perseid meteor yağmuruna tanık olmak için binlerce kişi Bursa'nın Karacabey ilçesinde toplandı. Halkın sabahın erken saatlerinde çadır ve karavanlarıyla bu alana geldiğini ve bu görsel şöleni beklediği görüldü.

Karacabey Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru'nu binlerce kişi izlemek için bir araya geldi. Sabah saatlerinde çadır ve karavanlarıyla bölgeye gelen halk, bu görsel şöleni beklemeye başlıyor. Ayrıca UEDAŞ ekipleri, gökyüzünü daha net görebilmek için şehrin bazı bölgelerinde ışıkları söndürdü. Gökyüzüne meteor düşmesi beklenirken, vatandaşlar Starlink uydularına da tanık oldu.

Dördüncüsü düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken o anlara Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da tanıklık etti. Başkan Özkan “Türkiye'nin birçok yerinde bu doğa olayı gözlemlense de Karacabey'e gerçekten ilgi çok büyük. Biz bile buraya gelirken zorlandık. Gerçekten bir izdiham var. Bizler bu tür etkinlikleri artarak devam ettirmek istiyoruz" şeklinde etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

14 yıldır gökyüzü bilimi ile ilgilenen amatör astrolog Gizem Çoban, “Bugün burada persied meteor yağmuru için toplandık. İnsanlar çok heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Karacabey'e ben de ilk kez geldim. Meteorlar aslında bir kuyruklu yıldızın eteğinden dökülen taşlar olarak anlatıyoruz. Yıldızlar aslında kaymıyor. Her yıl aynı tarihlerde olan meteor yağmurunu izleyeceğiz. 28 Temmuz'dan başlıyor, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sadece 12-13 Ağustos tarihlerinde en çok görüldüğü dönemlerdir. O yüzden bu akşam güzel bir etkinlik planlandı. Bu gün ay yüzde 14 doluluğunda. Güzel bir akşam geçireceklerini inanıyorum. Bulutlar oldukça azaldı. Rüzgar var ama bu bizim gökyüzünü seyretmenize engel değil. O yüzden ay çok dolu olsaydı, ya da dolunay olsaydı kesinlikle gözlem yapamazdık. Gözlem için elverişli bir akşam yaşıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

Doğa fotoğrafçılığı yapan ve Persoid gökyüzü yağmurunu da hem izlemek hem de fotoğraflamak adına etkinlik alanında bulunan Alper Tüydeş etkinliği değerlendirdi. Tüydeş “Bu dört yıldır devam eden etkinlik her yıl katlanarak devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gözlemciler buraya geliyor. Çok değerli konuklarla, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde, UEDAŞ'ın da burada karanlık bir ortam yaptık. Bu karanlık ortamda en son rakam 6 bin üzerindeydi. 6 binden fazla gökyüzü meraklısı burada bir aradayız. Burada ilginç konuklar ve konularla gelenleri bilgilendireceğiz. Bir süre de sonrada ışıklar tamamen sönecek ve gökyüzü izlenecek. Atmosfere giden meteorları hep beraber gözlemleyeceğiz” şeklinde ifade etti.

Meteor beklerken Starlink uydularının da sürpriz olduğunu ifade eden Tüydeş, binlerce insanın bu ana tanıklık ettiğinin altını çizdi.