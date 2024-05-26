Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi önemli iller üzerinde durdu. Flash TV'de katıldığı canlı yayında, "Bu fay hatları oldukça aktif ve tehlikeli. Üretebilecekleri deprem büyüklükleri 7,3'e kadar çıkabilir" şeklinde konuştu. Ercan, "Bu bölgelerde yapılması gereken en önemli şey, sağlam zeminlerde dayanıklı binalar inşa etmektir" dedi.

Ercan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu sürekli vurguladığını belirterek, "Ülkemiz verimli bir ovada yer aldığı için birçok yerleşim yeri kırık kuşakları üzerinde bulunuyor. Büyük şehirlerimiz, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu dışında, birinci derece deprem kuşakları üzerindedir" ifadesini kullandı.

Yerleşim yerlerinin değiştirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ercan, "Aydın, İzmir, Bodrum ve Fethiye gibi şehirlerin yerini değiştiremeyiz. Burada önemli olan sağlam zeminde sağlam konutlar yapmaktır. Depremin yıkıcı etkisi, odaktan çıkan sarsıntı gücünden kaynaklanır" diye ekledi.

Marmara Bölgesi'nden bahsederken, genellikle kuzey koluna dikkat çekildiğini belirten Ercan, "Marmara'nın güneyinde Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi iller bulunuyor. Kuzey Anadolu Kırığı'nın kuzey kolu, 1999 yılında Gölcük'te büyük bir deprem meydana getirdi. Güney kolu ise Akyazı'dan başlıyor. Türkiye'de deprem açısından en riskli bölgeler arasında Düzce, Akyazı, Adapazarı ve Sapanca bulunuyor" dedi.

Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nın Bingöl'den başlayarak tek bir kolla geldiğini, ancak burada dallandığını ifade etti. "Bu dallardan biri Gemlik kolu olarak devam eder. İznik Gölü'nden geçip Gemlik Körfezi'ne girer ve Mudanya üzerinden Bandırma ve Erdek'e ulaşır. Erdek'ten sonra bu fay hattı Edincik olarak adlandırılır. Balıkesir'e bağlı Kapıdağ Yarımadası'nı bir ada haline getirme sürecindedir" diye açıkladı.

Son olarak, Balıkesir ve Bursa'yı etkileyen Kuzey Anadolu Kırığı'nın güney koluna dikkat çeken Ercan, "Bu güney kolu Ulubat Gölü üzerinden Manyas'a, oradan da Yenice-Gönen Kırığı olarak Altınoluk'tan Edremit Körfezi'ne ulaşır. Edremit Körfezi, kuzeyi Çanakkale'ye ait olmak üzere oldukça önemlidir. Çan-Biga Kırığı da bu bölgede yer alır. Bu fay hatları son derece aktif ve şiddetli depremler üretme potansiyeline sahiptir. Büyüklükleri 7,3'e kadar çıkabilir. Bu depremleri bekliyoruz" dedi.