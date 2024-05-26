Bursa’da 1883 yılında kurulan Bursa Erkek Lisesi mezunları bu yıl 141. Geleneksel Pilav Günü’nde bir araya geldi. Okulu gezen mezunlar öğrencilik yıllarını hatırlayarak eski günleri yad etti.

Türkiye’nin önemli siyasetçi ve sanatçılarını yetiştiren Bursa Erkek Lisesi’nde 141. Geleneksel Pilav Günü vesilesiyle eski mezunlar bir araya geldi. Hatıralarını dün gibi yaşayan mezunlar, birlikte fotoğraf çektirip hasret giderdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) yönetimi katıldı.

Programın açılışı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi ve Bursa Erkek Lisesi öğrencilerinin Gençlik Marşı eşliğinde okula girmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler Bursa Erkek Lisesi Marşı’nı bando ekibi eşliğinde seslendirdi. Programın devamında konuşan Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, “Bu yıl 141. mezunlarını verecek olan lisemiz 2005 yılında Anadolu lisesi, 2018 yılında özel program ve proje okulu uygulaması ile 32 derslik 101 yataklı pansiyonumuz ile beraber spor salonu, kütüphanesi ve fen laboratuvarıyla öğrencilerimize tüm imkanlarıyla sunulmuştur. 66 öğretmen 780 öğrenci ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bursa Erkek Lisesi gençlerimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlayan öz belleğini koruyarak yaşamayı amaçlayan akademik ve sosyal yönden uluslararası başarıyı hedefleyen bireyler olarak yetiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları sonrasında 40, 50 ve 60 yıl önce liseden mezun olanlara onur belgesi verilerek misafirlere pilav ikram edildi.