Borç batağında olması nedeniyle transfer yasağı bulunan Bursasspor, 2. Lig Beyaz Grupta kümede tutunma mücadelesi veriyor. Borç krizi ve yönetim krizlerinin gölgesinde sürekli teknik adamların değişmesiyle bir çıkış arayan yeşil beyazlı ekip, alt yapıdan yetişen futbolcuları ile adeta meydan okuyor.

Bu isimlerin başında ise İnegöl doğumlu olan Çağatay Yılmaz var. 1 Ocak 2000 yılında İnegöl’de dünyaya gelen Çağatay Yılmaz, bu hafta oynanan Adıyaman FK maçına sonradan oyuna dahil oldu ve yine fileleri havalandırdı. 1-0 sona eren maçın sonrasında Bursasspor büyük bir nefes aldı.

Çağatay Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından 3 puana hasret kalan Bursasspor, puanını 9’a çıkararak ligde 13. sıraya yerleşti. 2022-2023 yılı futbol sezonunda teknik heyetin kadro dışı bırakmasıyla küme düşme tehlikesi yaşayan Bursasspor, süper yeteneğin affedilmesinin ardından attığı gol ve asistlerle ligde kalmayı başarmış ve Çağatay Yılmaz, Bursalıların gönlünde taht kurmuştu.

2023-2024 sezonunda yine golcü kimliğiyle öne çıkan Çağatay Yılmaz geride kalan 9 haftada 11’de çıktığı 8 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken 707 dakika oyunda kaldı. Sakatlığına rağmen zor günler geçiren Bursasspor’da yaptığı fedakarlıklarla Bursa’yı kendine hayran bırakan genç forveti gelin yakın tanıyalım.

İlk filiz lisansını 28 Kasım 2011’de İnegölspor’da çıkaran Çağatay Yılmaz, 10 Eylül 2014 yılına kadar amatör lisansla İnegölspor’un alt yapısında futbol oynadı. Yetenekleri keşfedilen genç forvet Bursaspor’un radarına girdi. 11 Eylül 2014 yılında Bursaspor’a geldi. 3 Nisan 2018 yılına kadar Bursaspor’da çeşitli yaş kategorilerinde futbol hayatına devam eden Çağatay, 4 Nisan 2014 ise ilk profesyonel imzayı attı.

8 Ocak 2020 tarihine kadar Bursaspor’un A takımında kendine şans verilmesini bekleyen Çağatay Yılmaz, 9 Ocak 2020 tarihinde Kırşehir Futbol Kulübüne kiralandı.2021 ve 2022 yıllarında Amedspor ve Niğde Anadolu FK’ya geçici transfer olan Çağatay Yılmaz, 2022 yılının 2. yarısında yeniden yuvasına döndü. Şu an takımın en tecrübeli ismi olan Çağatay, Ankaraspor ve Adıyaman FK karşısında attığı gollerle takımının galip gelmesini sağlarken, Yeni Mersin maçında attığı golle de Bursaspor’a 1 puan kazandıran isim oldu.