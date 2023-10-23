İstanbul'da, 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Dava süreci boyunca tutuklu bulunan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, anne Fatıma Gümüşel ise tutuksuz yargılandığı davada mahkemenin verdiği karar bekleniyordu.

Olayın detaylarına göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. H.K.G., ifadesinde çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını ve bu istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini belirtmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından geçen yılın aralık ayında iddianame hazırlandı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, tepkilere yol açan bir şekilde 22 Mayıs 2023 tarihine planlanmıştı. Ancak Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek 30 Ocak'ta birinci incelemesini yapma kararı almıştı.