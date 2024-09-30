Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ, son günlerde sahte sosyal medya hesabı açarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlar hakkında uyarıda bulundu.

BURULAŞ resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde, BURULAŞ’ın adı ve logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya hesapları üzerinden toplu ulaşım kartlarına dair yanlış bilgiler paylaşılmakta ve dolandırıcılık girişimlerinde bulunulmaktadır. Bu kişiler, menfaat temin etmek amacı ile yanıltıcı bilgiler vererek mağdur etmeye ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Konu ile gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır. BURULAŞ olarak, siz değerli vatandaşlarımızı bu tür sahte sayfalara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kurumumuzun resmi duyuruları yalnızca BURULAŞ’ın resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcılık girişimine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız veya şüpheli bir sayfa fark ederseniz, vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmanızı önemle rica ederiz. Güvenliğiniz bizim için her zaman önceliklidir. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenin."