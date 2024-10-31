BURULAŞ, engelli yolcuların trenlere kolayca binebilmesi için tüm istasyonlarında seyyar rampaların bulunduğunu duyurdu. Güvenlik personelinden yardım talep edildiğinde hızlıca destek sunulduğu belirtilen açıklamada, her yolcunun güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için istasyonlarda tüm önlemlerin alındığı vurgulandı. Burulaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Engelli yolcularımızın trenlerimize rahatça binebilmeleri için tüm istasyonlarımızda seyyar rampalar bulunmaktadır. Güvenlik personelinden yardım talep edildiğinde, görevli arkadaşlarımız hızlıca gerekli desteği sağlamaktadır. Her yolcumuzun konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için istasyonlarımızda her türlü önlemi aldık. Sizin rahatlığınız bizim önceliğimiz!"