Burunda kıkırdak kırılmaları estetik operasyonla giderilebilir. Ülkemizde deviasyon adını verdiğimiz kıkırdak eğriliklerinin oranı çok yüksektir. Benim ameliyat ettiğim hastaların %70-%80’inde kıkırdak eğriliğinin mevcut olduğunu görüyorum. Açık rinoplasti tekniği ile burun iskeletini ortaya koyduğumuzda orta kıkırdakta açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğer bu kıkırdakta eğrilik varsa o eğriliğin düzeltilmesi ve hava yolunu tıkayan eğri kısımlarının çıkarılması yapılmaktadır. Eğer kıkırdak iskeleti ciddi bir şekilde eğri ise o zaman mutlaka onun çıkarılan kıkırdaklarla desteklenerek tam ortada ve tam düz bir şekilde oluşturulması çok önemlidir. Eğer bu yapılmazsa ameliyat sonrasında eğrilikler ortaya çıkabilir. Aynı şekilde nefes alma problemleri düzeltilemeyebilir. Bu işlemlerin mutlaka estetik operasyonla birlikte yapılması gerekir.

Kişi eğer önce kıkırdağımı düzeltiyim, daha sonra estetik operasyon geçireyim şeklinde düşünürse ilk operasyonda çıkarılan kıkırdaklar kaybedilecektir. Estetik operasyonda ciddi bir engel oluşturacaktır. Çünkü bugün estetik burun ameliyatlarında pek çok ameliyatta, burnun bazı bölümlerinden bir takım dokuları çıkarmakla birlikte bazı bölümlerine kıkırdaklar eklemekteyiz. Günümüzde burun estetiği, klasik bir küçültme operasyonu değildir. Burnun bazı bölümlerinin küçültüldüğü, bazı bölümlerinin de büyütüldüğü, bazı eklemeler yapıldığı bir dengeleme operasyonu şeklindedir. Ancak bu şekilde daha natürel bir sonuç elde edilebilmektedir. Burnu dıştan eğri görünen kişilerde estetik operasyonla, eğrilik düzeltilmesi operasyonunun aynı seansta yapılması son derece hayatidir. Aksi takdirde arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hastanın başka bölgelerinden kıkırdak alınmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.