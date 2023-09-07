Burundaki şekilsel ve fonksiyonel sorunlar estetik ameliyat ile düzeltilir. Bunlar nedir? Örneğin, ülkemizde en çok gördüğümüz burun kemeridir. Burundaki mevcut kemer alınabilir, burun uzunsa kısaltılabilir, kısaysa uzatılabilir, burun ucu kıkırdaklarının fazla gelişmesine bağlı burun ucundaki topluklar düzeltilebilir ve burun ucu daha ince bir hale getirilebilir, burun ucu çok ince olanlarda burun ucu kalınlaştırılabilir.

Burnun ön görünüşünde değişiklikler yapılabilir. Bazı burunlar çok ince olabilir onlar kalınlaştırılabilir ya da bazı burunlar ön görünüşte kalındır. Onlar inceltilebilir. Burun delikleri büyüktür onlar küçültülebilir. Burnun ucu aşağı doğru bakıyordur. Burun ucu açısı değiştirilebilir ve burun ucu yukarı alınabilir. Burun kökü çok basıktır. Burun kökünün basıklığı düzeltilebilir. Burun ameliyatında burun ile ilgili pek çok şeyi yapmak mümkündür. Burada amaç, doğal ve kimse tarafından ameliyat olduğu anlaşılmayan bir buruna ulaşmaktır.