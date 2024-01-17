BUSKİ, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 18 Ocak 2024 ile 5 Şubat 2024 tarihleri arasında su kesintisi uygulanacak. Paylaşımda, "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, Erdoğan Cadde ve civarında 18.01.2024 ile 05.02.2024 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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