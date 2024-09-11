Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği yepyeni bir etkinlik olan ilçenin parklarındaki çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Dünya Okuma Günü münasebetiyle düzenlenen ve çocukların eğlenirken öğrendiği etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, “Devletimizin gücüne güç katacaksınız. Bütün yaptıklarımız sizin için.” dedi.KAYSERİ (İGFA) - İlki geçen ay Dedeoğlu Parkı’nda başlayan ve ikincisi Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazcıoğlu Parkı’nda devam eden etkinliğin son durağı da yine aynı park oldu.

Dünya Okuma Günü münasebetiyle düzenlenen programda Başkan Yalçın, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet edip sorularını yanıtladı.

“EĞİTİME ÇOK FAZLA ÖNEM VERİYORUZ”

Başkan Yalçın konuşmasına yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek başlarken, “Eğitim öğretimin anlamı çok fazla. Onun için biz de bu konuya fazla ağırlık veriyoruz. 7/34 Kütüphane Türkiye’de 3 tane vardı. Sonradan şehrimize bir yenisi daha eklendi. Bunların biri Talas’ta.” diye konuştu.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl öncesinden bizlere bu vatanı emanet etti. Sizler bu emaneti iki yüzüncü yıla taşıyacaksınız. Bu, çok önemli bir konu. Devletimiz güçlü olsun. Siz de bu güce güç katmak üzere çok çalışacaksınız. Çalışırken de yerine göre eğleneceksiniz, spor da yapacaksınız. Ama mutlaka bir spor dalını lisans düzeyine yapın. Belediyemizin şu an sadece futbolda 450 öğrencisinin olduğu Sporcu Fabrikası var. Buraya kayıt olun. Sonra yabancı dilinizi geliştirin. Bir de bir müzik aleti çalın. Kurslarımıza katılın.”

Başkan Yalçın’a öğrencilerden kitap ve kütüphanelerle ilgili sorular gelirken, Başkan Yalçın isteyen binalara kütüphane kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Programda çocuklar kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivitelerle buluştu.

Yaklaşık bir saat süren program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aynı zamanda da hikâye kitaplarıyla da hayal dünyalarını süsleyerek ufuklarını geliştirdi.

“ÖĞRENCİLERİ MOTİVE VE TEŞVİK EDİCİYDİ”

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkçe Öğretmeni Mustafa Solmaz, “Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Öğrencileri motive ve teşvik ediciydi. Okulumuzla da ilgili başkanımızdan taleplerimiz oldu. Sağ olsun olumlu yaklaştı. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AMCAYA TEŞEKKÜR

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar da program için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.